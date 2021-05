5G

A NOS dá hoje o "pontapé de saída" na primeira transmissão de um jogo de futebol em 5G em Portugal, com o clássico entre o Benfica-Porto, no que será uma "pequena amostra" do potencial da nova tecnologia.

"Este é o pontapé de saída para a transmissão" de eventos desportivos "de futuro muito 'light' [leve]", já que a utilização da tecnologia de quinta geração (5G) dispensa operações pesadas, como cabos, câmaras grandes e carros dos exteriores, explicou Margarida Nápoles, diretora de comunicação corporativa da NOS.

A transmissão em 5G, que vai acontecer hoje no estádio do Benfica, ainda é uma 'demo', ou seja, um teste, porque a tecnologia ainda não está disponível - o leilão atinge hoje o 80.º dia de licitação principal.