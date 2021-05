Actualidade

A Galp vai dar início a um despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores da refinaria de Matosinhos, e chegou a acordo com 40% dos cerca de 400 colaboradores, adiantou hoje o administrador Carlos Silva à Lusa.

"Atendendo a que concluímos as operações de refinação no passado mês de abril, infelizmente, não conseguimos encontrar solução para cerca de 150 trabalhadores. Ainda que mantenhamos os esforços no sentido de encontrar soluções e acordos por via de consenso entre as partes, não nos resta outra alternativa do que dar início a um processo de despedimento coletivo", afirmou o administrador da Galp, Carlos Silva, em declarações à agência Lusa.

A petrolífera justificou a "decisão complexa" de encerramento da refinaria de Matosinhos, no Porto, com base numa avaliação do contexto europeu e mundial da refinação, bem como nos desafios de sustentabilidade, a que se juntaram as características das instalações.