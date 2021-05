Moçambique/Ataques

O chefe da diplomacia europeia disse hoje esperar que a missão de apoio a Moçambique seja lançada "tão rapidamente quanto possível", pois a situação em Cabo Delgado exige da UE um sentido de urgência que admitiu nem sempre existir.

Falando no final de uma reunião de ministros da Defesa da União Europeia, em Bruxelas, Josep Borrell lembrou que "Portugal já ofereceu metade do pessoal" para a missão europeia, acrescentando que, "na verdade, já enviou instrutores militares" que se encontram já no terreno, mas salientou que "esta missão portuguesa deve ser considerada como um adiantamento" e tem de ser "complementada" por outros Estados-membros, o que disse esperar que aconteça em breve.

"A vontade política está lá e, com um forte contributo de Portugal, espero que os outros Estados-membros possam complementar" a missão, disse.