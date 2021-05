Covid-19

O Reino Unido registou a morte de 13 pessoas e 2.613 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que já imunizou 66% dos adultos com primeira dose de vacina.

Na quarta-feira foram inoculadas 139.097 pessoas com a primeira dose de uma das três vacinas aprovadas no Reino Unido (Pfizer, AstraZeneca e Moderna) e 404.226 pessoas com uma segunda dose.

Desde dezembro foram imunizadas 34.934.171 pessoas com uma primeira dose dos fármacos, das quais 16.291.719 já receberam também a segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.