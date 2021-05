Actualidade

Um conjunto de partidos da oposição e de organizações da sociedade civil do Chade apelou hoje para novas manifestações no sábado contra a junta militar que tomou posse após a morte do presidente Idriss Déby Itno.

"Estamos a lançar um apelo urgente a todas as organizações da sociedade civil que ainda não estão envolvidas na luta para se juntarem sem demora à mobilização popular", afirmou hoje o coordenador do coletivo Wakit Tamma, Max Loalngar.

Numa conferência de imprensa citada pela agência France-Presse (AFP), Loalngar atacou a "junta no poder" que formou o que disse ser um "Governo fantoche".