O avião da TAP que ficou retido na Venezuela por causa da descoberta de uma carga de cocaína partiu hoje para Lisboa, avançou à agência Lusa fonte aeroportuária.

O voo TP9352 partiu do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado de La Guaira (antigo Vargas, a norte de Caracas) pelas 12:06 locais (17:06 em Lisboa), prevendo-se que chegue ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa pelas 00:55 de sexta-feira.

Segundo as autoridades venezuelanas, "durante as tarefas de verificação de voo no Aeroporto Internacional de Maiquetía", oficiais da divisão 45 da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) confiscaram 134 quilogramas de cocaína em 124 barras".