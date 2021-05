Actualidade

Porto, 06 mai 2021 (Lusa) --"Maiakovski - O Regresso do Futuro" é uma peça de teatro que "revisita o universo e a obra de Vladimir Maiakovski", que se estreia esta sexta-feira, no Rivoli, no Porto, no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI).

"Propusemo-nos a revisitar o universo do Vladimir Maiakovski [1893-1930], um poeta que ficou conhecido como o poeta da Revolução [Russa], mas é também um poeta revolucionário. Revolucionária também à própria poesia, o modo como a poesia passa a ser pensada nessa altura. É uma figura central das chamadas vanguardas históricas, particularmente as vanguardas russas, e é também um poeta que esteve muito engajado (comprometido) com a Revolução de Outubro, que nos primeiros anos aderiu como ativista", explicou à agência Lusa Igor Gandra, encenador e cenógrafo da peça, à margem do ensaio de imprensa, hoje à tarde, no Rivoli.

"Maiakovski - O Regresso do Futuro" é uma cocriação das companhias portuenses Teatro de Ferro e Teatro de Marionetas do Porto - e uma coprodução com o FITEI -, trabalhada em conjunto com o objetivo de se construir uma máquina do tempo, em que se imagina uma tentativa de ressuscitar o poeta russo Maiakovski, algures numa linha temporal alternativa.