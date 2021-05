Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou-se "confortado" com a disponibilidade manifestada hoje em Bruxelas por "diversos países" para integrar uma missão de formação da União Europeia (UE) para ajudar Moçambique a enfrentar a situação em Cabo Delgado.

Numa conferência de imprensa após uma reunião de ministros da Defesa da UE, que teve Moçambique entre os principais pontos em discussão, Gomes Cravinho confirmou que Portugal pode contribuir com militares "até 50% da missão da UE", tal como indicara pouco antes o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, e saudou a disponibilidade de outros Estados-membros para se juntarem, bem como o consenso político em torno da necessidade da missão.

"Houve efetivamente uma boa discussão sobre Moçambique, com numerosos ministros a fazerem referência àquilo que se passa no norte de Moçambique, e associando a experiências vividas em outras partes do continente africano. Houve um consenso político quanto à desejabilidade de se enviar uma missão de formação da União Europeia para Moçambique, correspondendo àquilo que foi o pedido feito por parte da ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, no final do ano passado", disse Gomes Cravinho.