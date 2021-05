Actualidade

Redação, 06 mai 2021 (Lusa) - O Conselho de Ministros selecionou cinco de entre 10 propostas para avançarem no processo de reprivatização da Efacec, adiantou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em conferência de imprensa.

Em comunicado, o Governo detalha que determinou "que sejam admitidos a participar na segunda fase do processo de alienação das ações objeto da venda direta do capital social da Efacec Power Solutions os seguintes potenciais proponentes: Chint Group Corporation, Ltd; Dst, SGPS, S.A; Elsewedy Electric Corporation, S.A.E; Iberdrola, S.A; e Sing - Investimentos Globais, SGPS, S.A."

Segundo o ministro, estas propostas são de empresas da área industrial, sendo três estrangeiras e duas nacionais.