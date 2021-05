Actualidade

O Governo aprovou hoje o relançamento da venda do Banco Caixa Geral - Brasil, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, depois de ter falhado o primeiro processo de venda.

"Foi aprovada a resolução que determina o relançamento do processo de alienação das ações representativas da totalidade do capital social da sociedade Banco Caixa Geral - Brasil, S.A", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O banco é detido pela Caixa Geral de Depósitos e a sua venda pode ser total ou parcial, de acordo com a informação.