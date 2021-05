Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que tem por objetivo "potenciar o contributo do mar para a economia", estipulando metas de desenvolvimento para o oceano.

"Foi aprovada a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, dando cumprimento ao disposto no Programa do Governo", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo o mesmo documento, este é um instrumento que apresenta "a visão, objetivos, áreas de intervenção e metas no que respeita ao modelo de desenvolvimento do oceano".