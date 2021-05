Actualidade

"Providence", do realizador francês Alain Resnais, é o filme que abre um ciclo de cinema dedicado a escritores, organizado pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) e pela Cinemateca Portuguesa, com inicio no dia 17, em Lisboa.

"Escrever Filmar" é o tema deste ciclo, coordenado por Luís Machado, secretário-geral da APE, que "parte da centralidade do escritor enquanto personagem, e integra um conjunto de nove filmes de ficção que abordam esta temática", anunciou hoje a associação, adiantando que todas as sessões decorrem na cinemateca.

"Providence", filme franco-suíço de 1977, escrito por David Mercer, explora os processos de criatividade de um romancista com problemas de saúde, que imagina as cenas para o seu último romance.