Actualidade

O parlamento homenageou hoje o presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, que morreu na segunda-feira, recordando "a sua incansável dedicação e serviço em prol da causa pública".

Os deputados aprovaram, por unanimidade, um voto de pesar apresentado e lido por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, partido a que pertencia o autarca.

"Carlos Bernardes deixa uma imensa saudade. E a sua incansável dedicação e serviço em prol da causa pública, e todo o trabalho desenvolvido ao longo do seu percurso político, deixa-nos um legado e ficará para sempre na memória de todos nós", lê-se no texto do voto aprovado.