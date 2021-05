Actualidade

O Museu Stapferhaus, em Lenzburg, na Suíça, e o Centro Naturalis de Biodiversidade, em Leiden, nos Países Baixos, foram distinguidos com os prémios Museu Europeu do Ano de 2020 e 2021, respetivamente, anunciou hoje o Fórum Europeu de Museus.

A cerimónia oficial de anúncio dos vencedores dos prémios Museu Europeu do Ano (EMYA - European Museum of the Year Award) realizou-se hoje, 'online', congregando as edições de 2020 e de 2021, por causa da pandemia de covid-19.

O júri decidiu atribuir o prémio Museu Europeu do Ano 2020 ao Stapferhaus, na Suíça, "por colocar perguntas difíceis aos visitantes, de forma muito criativa e inovadora", ao dedicar-se, desde a sua fundação, em 1960, a questões da atualidade, das 'fake news' a questões de género; o prémio de 2021 ao Centro Naturalis de Biodiversidade, na Holanda, dedicado à História Natural, pelo "trabalho de envolvimento do público nas questões ambientais".