Actualidade

O Belenenses SAD venceu hoje na receção ao Portimonense, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, subindo à condição ao oitavo lugar do campeonato.

No Estádio Nacional, o avançado colombiano Cassierra, aos 45+3, marcou o único golo da partida, com o Portimonense a ver um golo de Beto ser anulado logo aos 10 minutos, depois de recurso ao videoárbitro.

Com esta vitória, o Belenenses SAD regressou aos triunfos e sobe à condição ao oitavo lugar do campeonato, com 37 pontos, os mesmos de Santa Clara (menos um jogo) e Moreirense, enquanto o Portimonense, que não vence há quatro jogos (duas derrotas e dois empates), está em 12.º, com 34.