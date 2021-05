Covid-19

A Itália registou 11.807 novas infeções de covid-19 e 258 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o país vai permitir a vacinação para maiores de 50 anos a partir de 10 de maio.

As 11.807 novas infeções de hoje representam cerca de mais mil casos em relação a quarta-feira, embora um número muito semelhante de testes tenha sido realizados, 324.640, em comparação com os 327.169 do dia anterior.

O número total de mortos subiu para 122.263, de um total de 4.082.198 italianos infetados desde o início da pandemia.