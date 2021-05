Actualidade

O festival LeV - Literatura em Viagem, que se realiza de 10 a 16 de maio, em Matosinhos, vai reunir mais de vinte convidados de três continentes, entre os quais os escritores John Banville e Yann Martel, anunciou hoje a autarquia.

Uma das novidades da 15.ª edição do LeV assenta no facto de a programação passar de três para sete dias, destacou esta autarquia do distrito do Porto, em comunicado. Devido à pandemia de covid-19, o festival vai ser feito de forma presencial e 'online', acrescentou.

De segunda a sexta-feira, o LeV terá uma presença exclusivamente 'online' e, no sábado e domingo, realizar-se-á no Teatro Municipal de Matosinhos com a possibilidade da presença de público, acrescentou a câmara.