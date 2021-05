Actualidade

A 2021 do Festival de Jazz do Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, arranca no sábado, com dez concertos a subir ao palco até ao dia 05 de junho, dos quais os dois primeiros já com lotação esgotada.

O festival, que cumpre a 24.ª edição, conta este ano com 10 concertos a realizar entre o próximo dia 08 e o dia 05 de junho, em palcos como o Cine-teatro da Nazaré, a sala do Clube de Jazz de Valados dos Frades e a marginal da Nazaré, no distrito de Leiria.

O concerto inaugural, protagonizado pela Big Band do Município da Nazaré e FF, acontece no sábado, no cine-teatro da vila piscatória, sala que acolherá igualmente o segundo espetáculo do cartaz, a 15 de maio, com Salvador Sobral e Alma Nuestra.