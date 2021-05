Covid-19

Angola registou um número recorde de 392 casos de infeção pelo novo coronavírus, bem como quatro mortes e 11 recuperados, nas últimas 24 horas, elevando para 27.921 casos e 622 óbitos, anunciaram as autoridades sanitárias angolanas.

Só no ano passado se tinham verificado números acima dos 300 casos por dia, a 25 de outubro, quando foram notificadas 355 infeções, e a 3 de novembro com 349 registos.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos estão distribuídos pelas províncias de Luanda (320), Cuando Cubango (42) Huíla (9), Cabinda (7), Benguela (5), Huambo (3), Namibe (2), Cuanza Sul (2), Malanje (1) e Zaire (1), sendo 224 do sexo masculino e 168 do sexo feminino, com idades que variam dos 20 dias aos 83 anos.