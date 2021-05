Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates pediu ao Conselho Superior de Magistratura (CSM) os relatórios dos inquéritos sobre a distribuição do processo Operação Marquês no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) em setembro de 2014.

"Na qualidade de principal lesado de um direito fundamental e universal inerente ao Estado de Direito a que se chama de juiz natural, solicito ao Conselho que me seja facultado o referido relatório inicial, bem como o relatório que o complementou e do qual resulta a conclusão de não se terem apurado quaisquer factos novos", escreve o antigo governante e principal arguido no processo Operação Marquês numa carta enviada ao CSM.

A carta de José Sócrates, a que a Lusa teve hoje acesso, surge dois dias depois de o CSM ter aprovado um inquérito que confirma não ter havido quaisquer irregularidades na distribuição de processos no TCIC, onde, entre outros, tramitou o caso Operação Marquês.