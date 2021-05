Covid-19

O ministro da Saúde brasileiro admitiu, numa comissão parlamentar de inquérito, que o distanciamento social vai ser necessário até à conclusão do processo de vacinação.

Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde desde o início da pandemia no Brasil, que já causou quase 416 mil mortes e 15 milhões de casos, compareceu na quinta-feira perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada pelo Senado brasileiro para identificar possíveis falhas e omissões do Governo no combate à covid-19.

O ministro foi questionado por senadores, principalmente da oposição, sobre as declarações do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a minimizar o impacto da pandemia e sobre as críticas do chefe de Estado ao uso de máscaras e medidas de isolamento.