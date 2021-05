Actualidade

O Presidente do Brasil afirmou que se o Congresso não aprovar o voto impresso no país, não haverá eleição presencial em 2022, ao recusar o sistema eletrónico de votação, usado no país há mais de 20 anos.

"Digo mais, se o Parlamento brasileiro, por maioria qualificada de três quintos (...), aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado", declarou Jair Bolsonaro, na habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook, na quinta-feira.

O chefe de Estado acrescentou que o Brasil é a "única republiqueta do mundo" que aceita o resultado de eleições realizadas com voto eletrónico.