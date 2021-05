Covid-19

Os Estados Unidos registaram 776 mortes causadas pela covid-19 e 46.080 casos da doença nas últimas 24 horas, indicou, na quinta-feira, a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 580.025 óbitos e 32.601.576 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.