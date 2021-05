Actualidade

O Governo brasileiro declarou, na quinta-feira, ter sido surpreendido com a decisão da Arábia Saudita de suspender "11 estabelecimentos exportadores de carne de aves".

"Não houve contacto prévio das autoridades sauditas, tampouco apresentação de motivações ou justificações que amparem as suspensões. A informação consta apenas numa nova lista de plantas [fábricas] brasileiras autorizadas a exportar, publicada pela 'Saudi Food and Drug Authority' (SFDA), que exclui os referidos estabelecimentos, previamente permitidos", indicaram os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura do Brasil.

Num comunicado conjunto, as tutelas disseram que, até ao momento, apenas o Brasil foi objeto de atualização da lista de exportadores de carne de aves e que, caso a situação não seja devidamente resolvida, o caso poderá ser levado à Organização Mundial do Comércio (OMC).