Vasco Gonçalves, primeiro-ministro durante a Revolução dos Cravos, vai ser homenageado, no seu centenário, com uma sessão comemorativa na segunda-feira, em Lisboa, e uma brochura com depoimentos de Fidel Castro e Hugo Chavez.

As comemorações do nascimento de Vasco Gonçalves, em 03 de Maio de 1921, são organizadas pela Associação Conquistas da Revolução (ACR), criada há dez anos para "preservar, divulgar e promover o apoio dos cidadãos aos valores e ideais da Revolução", o "momento mais luminoso da História de Portugal".

No domingo, na Voz do Operário, em Lisboa, haverá uma sessão comemorativa, que incluirá um espetáculo musical, e que conta com as intervenções de Manuel Begonha, da assembleia geral da associação, e Batista Alves, presidente da direção da ACR, sobre Vasco Gonçalves.