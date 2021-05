Actualidade

Uma transição justa para uma sociedade inclusiva, sustentável e resiliente tem de ser feita a pensar no maior problema da humanidade, as alterações climáticas, defendem a Rede Europeia de Ação Climática e a associação ambientalista portuguesa Zero.

Num comunicado hoje divulgado, quando começa no Porto a Cimeira Social promovida pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, a Zero e a Rede Europeia, uma coligação de organizações não governamentais ligadas ao ambiente, apresentam 10 princípios de transformação justa da sociedade.

E começam por dizer que agir para evitar a catástrofe das alterações climáticas é um imperativo moral, porque se assim não for será "mais um ato de injustiça para com os cidadãos, comunidades e trabalhadores mais impactados pelas alterações climáticas e pela poluição ambiental".