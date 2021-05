Actualidade

O Governo da Nova Zelândia anunciou que vai proteger do turismo de massas a paisagem natural do icónico fiorde Milford Sound-Piopiotahi, património mundial na ilha do Sul.

O turismo em Milford Sound-Piopiotahi, considerado um dos principais destinos naturais do mundo, "não pode regressar" aos níveis anteriores à pandemia da covid-19, que obrigou o país a fechar as fronteiras aos estrangeiros, disse na quinta-feira o ministro do Turismo neozelandês, Stuart Nash.

"Uma pressão significativa de 870 mil visitantes anuais mina os valores ambientais e culturais e as infraestruturas do Parque Nacional de Fiorland", sublinhou.