Actualidade

O Out.Fest - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro acontecerá repartido em dois momentos distintos, em junho e em outubro, depois de um ano de pausa, marcado pela pandemia, foi hoje anunciado.

O primeiro momento da 17.ª edição decorrerá de 03 a 05 de junho, com os concertos concentrados no auditório ao ar livre do Parque Paz e Amizade e no auditório municipal Augusto Cabrita.

A ideia é "proporcionar novos acessos ao Barreiro (des)conhecido e fomentar toda a proximidade possível em tempos que são ainda de distanciamentos físicos", refere a organização, que anunciou hoje apenas a programação de junho.