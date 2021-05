Moçambique/Ataques

Os ministros da Defesa português e moçambicano assinam na segunda-feira em Lisboa o Programa-Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa 2021-2026, entre os dois países, que prevê a formação das forças especiais de Moçambique por militares portugueses.

O Ministério da Defesa português divulgou hoje que o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, receberá o seu homólogo de Moçambique, Jaime Bessa Augusto Neto, no dia 10 de maio, para um encontro de trabalho bilateral, "com vista à assinatura do Programa-Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa 2021-2026, entre Portugal e Moçambique".

No final de março, Gomes Cravinho revelou à agência Lusa que o programa defende uma "resposta multifacetada" à situação naquele país, e, além da formação e treino de forças especiais, fuzileiros e comandos, inclui outras linhas de cooperação militar no âmbito da formação, nomeadamente as "componentes terra-ar" e informações.