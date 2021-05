Actualidade

O lucro da BMW, que possui ainda as marcas Mini e Rolls-Royce, quase quintuplicou no primeiro trimestre, para 2.833 milhões de euros, face a igual período do ano anterior, devido à recuperação na China.

O fabricante automóvel BMW, que publicou em abril os resultados preliminares, afirmou hoje em comunicado que o resultado operacional do grupo aumentou mais de 120% até março, para 3.025 milhões de euros, em termos homólogos.

A BMW referiu também que no primeiro trimestre se manteve a recuperação do mercado automóvel, que se iniciou no segundo semestre do ano passado.