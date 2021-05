Covid-19

Cerca de 100 mil pessoas receberam a vacina contra a covid-19 na quinta-feira e hoje deverá ser administrado o mesmo número de doses, o que antecipa em uma semana esta meta definida pela `task force´ do plano de vacinação.

"No dia de ontem (quinta-feira) foram administradas cerca de 100 mil vacinas, número que se deverá registar igualmente no dia de hoje, antecipando-se assim a expectativa inicial em cerca de uma semana", adiantou a estrutura que coordena a logística da vacinação em Portugal em informação enviada à Lusa.

Segundo a `task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, este resultado de vacinar 100 mil pessoas por dia "só foi possível com a implementação do processo de auto agendamento, que permitiu aumentar significativamente o ritmo de vacinação, apesar de alguns contratempos verificados no processo".