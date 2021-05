Actualidade

A regulamentação da denominada lei das minas foi hoje publicada, para entrar sábado em vigor, apesar de contestada pelos ambientalistas e dos "pareceres reticentes" de municípios e regiões autónomas, assinalados pelo Presidente da República aquando da promulgação do diploma.

A nova regulamentação da lei de bases, de 2015, da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos nacionais, incluindo no espaço marítimo, adota três eixos estruturantes que formam, entre si, o que o executivo denomina "um sistema de vasos comunicantes, em que cada um deles potencia o cumprimento dos demais", criando sinergias mútuas que otimizem políticas públicas que se entrecruzam.

O primeiro eixo dedica-se ao cumprimento de padrões de sustentabilidade ambiental na atividade de extração dos recursos do domínio público do Estado, garantindo, simultaneamente, a sua máxima valorização económica em benefício do país.