Os trabalhos da construção do Hospital Central da Madeira (HCM) devem começar ainda este mês com a instalação dos estaleiros, após ter havido visto do Tribunal de Contas, anunciou hoje a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

O Tribunal de Contas deu em 05 de maio o visto para o início da obra, designadamente a fase correspondente à escavação e contenções periféricas da unidade de saúde.

No 'site' da tutela, o secretário regional de Equipamentos e Infraestrutura, Pedro Fino, salienta que, "com esta validação, o Tribunal de Contas considerou que os princípios de contratação pública foram respeitados, princípios esses da concorrência, transparência e igualdade".