Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 167 quilos de cocaína e deteve quatro homens que alegadamente pertenciam a uma organização internacional de tráfico de droga, cuja base logística se situava no sul do país, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ adianta que uma "complexa investigação" permitiu, nos últimos dias, "identificar atividade que confirmou o plano de transporte em viaturas de 167 quilos de cocaína com elevado grau de pureza", através de uma estrutura que operava no "sul do país", sem especificar a região.

Em declarações à Lusa, fonte policial explicou que Portugal "era um ponto de recolha" da droga, que viria alegadamente do continente americano para depois ser distribuída na Europa "por via terrestre", a partir de uma "base logística" que a organização tinha no sul do país.