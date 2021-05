Actualidade

O representante da diplomacia portuguesa em Malabo, Frederico Silva, considerou hoje que a Guiné Equatorial tem "oportunidades evidentes" para os empresários portugueses, mas considerou "altamente recomendável" um diagnóstico "atento" e "preciso" das especificidades do mercado.

"Do ponto de vista do investidor, que arrisca o seu dinheiro, energia, tempo e recursos, é fundamental fazer um diagnóstico muito atento, preciso e profundo do ambiente de negócios", disse Frederico Silva.

O diplomata, ex-cônsul-geral em Moçambique e recém-chegado à Guiné Equatorial, falava à agência Lusa, em Malabo, à margem da cimeira de negócios promovida pela Confederação de Empresários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP) e que hoje termina.