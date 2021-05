Actualidade

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião que transportava bobines de papel provocou a morte a um homem e cortou, nos dois sentidos, a Estrada Nacional (EN) 203 Deão, Viana do Castelo, disse à Lusa a GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro que ficou debaixo do camião.

O condutor do veículo pesado de transporte de mercadorias, de 54 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.