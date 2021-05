Actualidade

Os principais indicadores de atividade na construção mantiveram uma "evolução positiva" no primeiro trimestre deste ano, com o consumo de cimento a aumentar 10,8% e a avaliação bancária da habitação a alcançar um novo máximo histórico em março.

De acordo com a edição de abril da 'Análise de Conjuntura do Setor da Construção', elaborada pelas associações dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS), apesar da "conjuntura económica agravada", de janeiro a março apurou-se um aumento homólogo do consumo de cimento no mercado nacional de 10,8%.

Esta evolução refletiu "um mês de março claramente positivo, com o consumo desta matéria-prima a atingir 385,5 milhares de toneladas, o que corresponde a um máximo mensal dos últimos 10 anos".