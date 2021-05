Cimeira Social

O chefe do Governo espanhol apoiou hoje a proposta dos Estados Unidos de suspender as patentes das vacinas contra a covid-19, mas pediu "mais" ambição e propõe áreas de atuação.

"Saudamos a proposta do [Presidente dos EUA, Joe] Biden de suspender as patentes, mas achamos que não é suficiente e que temos de ser muito mais ambiciosos", disse Pedro Sánchez, à chegada ao edifício da Alfandega do Porto, para participar na Cimeira Social, integrada na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Na quarta-feira, Joe Biden anunciou que apoiava a suspensão das patentes das vacinas contra a covid-19, proposta inicialmente avançada pela Índia e pela África do Sul na Organização Mundial do Comércio (OMC).