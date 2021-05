Covid-19

Lisboa, 07 mai 2021 (Lusa) -- Cerca de 20 mil alunos "caíram fora do radar das escolas" e deixaram de ir às aulas durante o primeiro confinamento, segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE) que hoje defendeu a recuperação destes estudantes como uma prioridade.

Durante uma audição parlamentar sobre a recuperação de aprendizagens perdidas devido ao ensino à distância durante a pandemia de covid-19, a presidente do CNE destacou a importância de recuperar os cerca de 20 mil alunos do ensino básico e secundário que não foram às aulas 'online', no primeiro confinamento.

"Houve alunos que caíram fora do radar das escolas, com os quais não foi possível estabelecer contacto ao longo de todo o período de encerramento das escolas", alertou Maria Emília Brederode Santos, uma das especialistas convidadas para uma audição parlamentar requerida pelo PSD.