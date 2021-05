Cimeira Social

O secretário-geral do PCP defendeu hoje a instituição do princípio da não-regressão social e propôs um futuro pacto para o pleno emprego, reiterando críticas às "imposições políticas neoliberais" da União Europeia (UE), à margem da Cimeira Social do Porto.

Numa iniciativa presencial e virtual sobre direitos laborais, Jerónimo de Sousa exortou ainda à participação popular na manifestação da confederação sindical CGTP-IN, marcada para a tarde de sábado, no Porto, onde desde hoje se realiza aquele encontro de alto nível de dirigentes europeus, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

"O que se exige é a institucionalização do princípio de não-regressão social e a reversão do nivelamento por baixo das condições de trabalho e de vida atualmente em curso, de que o dito Pilar Europeu dos Direitos Sociais é expressão. O que se exige é um Pacto de Progresso Social e pelo Emprego que vise o pleno emprego, a defesa e reforço dos direitos dos trabalhadores e de outros direitos sociais", disse.