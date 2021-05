Actualidade

O escritor angolano Pepetela considerou hoje que Presidente de Angola, João Lourenço, deve vencer as próximas eleições, mas com margem reduzida sobre a oposição, considerando que Abel Chivukuvuku "é um bom candidato" e uma ameaça.

Em entrevista à Lusa em Lisboa, o escritor salienta que o maior risco para a hegemonia do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) vem de Abel Chivukuvuku, político angolano, fundador do partido CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral) e que foi dirigente durante anos na União para a Independência Total de Angola (UNITA, principal partido da oposição).

Para o autor de obras como "Utopia" "O desejo de Kianda", "Jaime Bunda", entre muitos outros livros, e vencedor de vários prémios literários, o Presidente de Angola, João Lourenço, "talvez ganhe" as próximas eleições no país, mas não com a margem que ganhou as anteriores, em 2018. ~