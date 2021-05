Covid-19

Todas as regiões do país apresentam um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 abaixo de 1, um indicador que está em "redução acentuada" desde 08 de abril, anunciou hoje o INSA.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva epidémica da covid-19, entre 08 de abril e 02 de maio, observou-se uma redução acentuada do Rt, que passou de 1,06 para os atuais 0,92, o que indica uma "tendência decrescente da incidência do SARS-CoV-2".

No relatório anterior, divulgado a 30 de abril, todas as regiões já apresentavam um Rt - que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - inferior a 1, com exceção da Madeira que estava nos 1,04.