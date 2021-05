Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros equato-guineense, Simeon Oyono Esono Angue, disse hoje que a Guiné Equatorial é um país "com futuro" e de "portas abertas" aos parceiros lusófonos.

"É um país com futuro e com as portas abertas para todos os que nos quiserem visitar", disse Simeon Oyono Esono Angue.

O chefe da diplomacia equato-guineense falava hoje no encerramento da cimeira de negócios da Confederação de Empresários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que, durante três dias, reuniu cerca de 250 empresários de Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde na Guiné Equatorial.