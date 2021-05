Actualidade

Quatro em cada 10 raparigas em Moçambique casam-se antes dos 18 anos, indica o inquérito sobre a violência contra crianças divulgado hoje em Maputo pelo Governo moçambicano.

O estudo, realizado pelo Ministério do Género, Criança e Ação Social, em parceria com Instituto Nacional de Saúde, foi feito em 2019, com o objetivo de analisar a violência contra a criança no país para melhor desenhar estratégias para travar o problema.

Além de constatar que quatro em cada 10 raparigas moçambicanas se casam antes dos 18 anos, o inquérito revela que uma "proporção substancial de meninas" (21%) entre 13 e 17 anos já esteve casada ou a viver com um homem, na maior parte dos casos mais velho.