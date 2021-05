Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que o semipresidencialismo tem funcionado bem mesmo neste "tempo de excecionalidade forçada" em que o recurso ao estado de emergência "podia ser um teste rodeado de problemas" entre órgãos de soberania.

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu esta posição numa intervenção previamente gravada transmitida na sessão de abertura dos encontros anuais de ciência política organizados pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, sobre o tema "Os poderes do Presidente da República".

"Os poderes constitucionais do Presidente da República, da ótica que era a minha como académico e da ótica que é a minha como Presidente da República, têm respondido com rigor, com pertinência e com sustentabilidade àquilo que tem sido a história da nossa democracia, aos choques internos e externos no nosso sistema e aos desafios políticos, sociais, económicos, culturais, diplomáticos que Portugal tem enfrentado desde a aprovação da Constituição em 76", começou por afirmar o chefe de Estado e antigo deputado constituinte.