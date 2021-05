Actualidade

O primeiro romance de Fernanda Botelho, "O Ângulo Raso", esgotado há anos, vai ser reeditado em novembro pela Abysmo, disse hoje à agência Lusa a neta da escritora, Joana Botelho, presidente da associação responsável pelo acervo bibliográfico da autora.

Publicado pela primeira vez em 1957, cerca de seis anos após a estreia literária de Fernanda Botelho, feita com a poesia de "Coordenadas Líricas" (1951), "O Ângulo Raso" marca a entrada da escritora no universo do romance. Está esgotado há anos, e vai regressar às livrarias pela Abysmo, editora responsável pela reedição das suas obras, disse Joana Botelho, presidente da Associação Gritos da Minha Dança, que gere o espólio.

A nova edição de "O Ângulo Raso" vai contar com o prefácio da professora Paula Morão, que coordena o estudo da obra de Fernanda Botelho, no âmbito do projeto "Textualidades" do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL).