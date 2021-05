Actualidade

O 'chef' português Alexandre Silva, com uma estrela Michelin no seu restaurante 'Loco', foi distinguido com o prémio 'Chef do Futuro' pela Academia Internacional de Gastronomia, atribuído a cozinheiros promissores a nível mundial, anunciou hoje aquela organização.

A distinção 'Chef de l'Avenir' "tem um significado especial", após mais de um ano de pandemia de covid-19, que obrigou ao encerramento da restauração durante vários meses, disse à Lusa Alexandre Silva, à frente dos restaurantes 'Loco' e 'Fogo'.

"As equipas que trabalham comigo precisavam de um reforço. [Mostra] que estamos no bom caminho, apesar das dificuldades que temos encontrado neste último ano e da vontade de, às vezes, desistir disto tudo", afirmou o 'chef' português, 40 anos.