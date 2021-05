Covid-19

A Itália contabilizou 10.554 novos casos de covid-19 e 207 mortes nas últimas 24 horas, indicou hoje o Ministério da Saúde italiano, numa altura em que se debate uma data para o fim do recolher obrigatório.

As novas infeções são cerca de menos mil do que as registadas quinta-feira (11.807 novos casos), mesmo depois de terem sido efetuados mais de 4.000 testes de diagnóstico (328.612) do que na véspera.

O número de óbitos diários também diminuiu no mesmo período, descendo de 258 para 207, o que eleva para 122.470 o total de mortes acumulado desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, entre os 4.092.747 casos de contágio.