INSTANTES

Agora sim

Luisa Castel-Branco



Caminhamos devagarinho. Pé ante pé. Levantamos as cortinas da memória e caminhamos em frente. Como quem entra num túnel, quem mergulha num lago de águas paradas. Como quem levanta voo e se perde nesse mundo que já foi, nesse passado que é nosso e muitas vezes mais vivo e presente que os momentos que estamos efetivamente a viver. Achegamo-nos como ladrão com medo de ser descoberto e ali ficamos. Estáticos. Com um sorriso estúpido colado no rosto que não se apaga. Ali estou eu. Aquela jovem de longos cabelos e maiores medos e dúvidas. Nos braços, o meu primeiro filho. A concretização do meu sonho de tantos e tantos anos. De tantas e tantas luas que não me cobriam e só o medo e o sonhar com ele me mantinham a sanidade. Quando se vive uma infância infeliz, ficamos marcados como besta ferrada a quente. Mas eu fugia para aqui, porque antes de te ter já te sabia! Já tinha o teu perfume em mim e cada pormenor do teu corpo. Ah! Mas agora que chegaste, o milagre é muito maior do que todos os sonhos. E passo horas sem conta a olhar-te. A tocar a tua pele. Colada a ti como se se tivessem esquecido de cortar o cordão umbilical. É isto que eu revejo, aqui escondida, aqui embrulhada nas memórias do que foi. Todos os teus dias estão dentro de mim. E as lágrimas e os risos e a tristeza e as paixões. São horas de voltar para trás que efetivamente é ir em frente. Até ao dia de hoje em que o meu menino é um homem. Tem filhos e há muito que voou e tomou a vida como sua. E contudo... não consigo olhar para ti e não te sentir novamente no meu regaço. As mãos à procura das fadas e dos monstros. E de repente ris, aquele Nico de gente e eu penso: viu uma estrela! Ah! Meu filho , este amor não tem definição, nem explicação. Nem medida. Mas agora que já és pai, agora sim, consegues ter um vislumbre do que eu vejo e sinto.