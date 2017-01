OPINIÃO

Até mais ver, Obama!

Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente da Câmara de V. N. Gaia)



Faltam poucos dias para Donald Trump substituir Barack Obama na presidência da maior democracia do mundo. É o momento de nos despedirmos de oito anos de um presidente que não fez tudo totalmente bem, mas que contribuiu com o seu estilo e com as suas palavras e ações para um mundo melhor. Até mais ver, Obama! Tudo começou e terminou em Chicago, onde escolheu fazer os seus discursos de nomeação e de despedida por ser a cidade onde iniciou a carreira política. Senhor de discursos marcantes, Obama mostrou-se simples e direto, mas de profundos valores e princípios. Dizia no seu discurso de nomeação: «Neste dia, unimo-nos porque escolhemos a esperança e não o medo, a unidade de objetivos e não o conflito e a discórdia.» Um discurso genuíno; ninguém fala assim se não acreditar fortemente, se não for esse o seu verdadeiro ideário. Barack Obama marcou um modelo de presidência e uma época de políticas. O 44º presidente dos Estados Unidos é uma figura marcante, humilde, sensata e empenhada num mundo melhor. Esperemos que, no seu estilo inconfundível, Donald Trump respeite o legado deixado por oito anos de Obama à frente dos destinos da América. Deixo-vos com palavras suas proferidas no discurso de despedida: «Foi nestas ruas que testemunhei o poder da fé e a dignidade discreta de pessoas trabalhadoras, apesar das dificuldades e da derrota. Foi aqui que aprendi que a transformação só acontece quando pessoas comuns se envolvem, se comprometem e se unem para reivindicá-la.» «A democracia pode cambalear quando entregue ao medo.» Obama faz este aviso à navegação. Esperemos que os próximos tempos nos tragam democracias tão sólidas quanto a firmeza do presidente que agora se despede de nós. Até mais ver, Sr. Presidente!